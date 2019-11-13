Son dakika… İstanbul’da banka soygunu!

Bayrampaşa’da bir banka şubesine gelen maskeli bir kişi, özel güvenlik görevlisinin silahını aldı. Banka görevlilerini silahla tehdit eden soyguncu aldığı paraları poşete koyduktan sonra kaçmaya başladı.

KAMERAYA KAYDETTİLER

Bankadaki soygunu çevre sakinleri fark etti. Soyguncunun peşine takılan çevredekiler bir yandan da o anları cep telefonuyla kaydetti.

SOYGUNCUYU DÖVDÜLER

Kaçarken silahı ve parayı atan soyguncu kısa süre içinde yakalandı. Vatandaşlar yakaladıkları süpheliyi dövdü. Olay yerine kısa sürede polis geldi. Polis, soyguncuyu gözaltına aldı. DHA