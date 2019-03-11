Son dakika… Kaçak tadilat davasında Ebru Gündeş için karar çıktı

Beykoz Kanlıca’daki yalısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ebru Gündeş ve tadilatı yapan Hakkı Süha Gökdemir'in yargılandığı davada karar çıktı.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı, Sözcü’nün 31 Mayıs 2015 tarihli haberi sonrası dava açılmasına neden olan CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Sağ ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hakkı Sağlam da izledi.

GÜNDEŞ'İN CELSE ARASI EK SAVUNMASI ALINDI

Celse arasında sanık Ebru Gündeş'in mazeretine istinaden resen ara celse açılarak ek savunması alındı. Ebru Gündeş'in avukatı esasa ilişkin son savunmasıyla, savunmasının ekinde müvekkilinin suça konu olduğu iddia edilen yapıdaki tadilat tarihinde çalıştığı yerlerin ve sahne programlarının sundu.

‘SADECE İZİN ALDIM'

Suçun vasfının değişebileceğinden dolayı ek savunması alınan tadilatı yapan sanık Hakkı Süha Gökdemir, yapıyla ilgili sadece basit tadilat işlerinin izinlerini aldığını söyleyerek, “Bundan sonra görevim bitti. Bunu dışında yapılan işlerle ilgili bilgim yok” dedi.

AVUKATI: TADİLATLA İLGİLİ BİLGİSİ VE TALİMATI YOK

Ebru Gündeş'in tadilat sırasında şehir dışında yoğun konser programı olduğunu ve hamilelik sürecinde olduğu söyleyen Gündeş'in avukatı Begüm Gürel, “Bir dönemde ise hamilelik sürecindeydi, hamileliği sıkıntılı geçirdi. Bundan sonra yoğun programına devam etti. Yapılardaki tadilat ve tamiratlarla ilgili müvekkilimin hiçbir emir ve talimatı olmamıştır” dedi.

REZA ZARRAB ADINA KREDİ ÇIKMAYINCA GÜNDEŞ ÇEKMİŞ

Reza Zarrab'a kredi çıkmadığı için Gündeş'in kredi çektiğini söyleyen Avukat Gürel, “Parsellerden birinin müvekkilim adına kayıtlı olmasının tek sebebi o dönemde eşi Rıza Sarraf adına bankadan iki kredi çıkmamasıydı. Bu nedenle kredilerden biri müvekkilim adına çekilip, kredinin bitmesinin hemen ardından parsel Rıza Sarraf adına devredilmiştir. Müvekkilim sadece satın alındığı gün ve satın alındığı gün bu yeri görmüştür. 2863 sayılı yasa ile ilgili hem kadın hem koca hakkında ayrı ayrı dava açılması mümkün değildir” diyerek müvekkilinin beraatını istedi.

Son sözü sorulan sanık Hakkı Süha Gökdemir, “Benim suçum yok” dedi.

GÜNDEŞ BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, Ebru Gündeş açısından suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir'in Reza Zarrab adına olan yalıdaki tadilata ilişkin beraatına karar verilirken, Ebru Gündeş adına olan yalıdaki tadilatta imzası olduğundan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 5 yıl süreyle ertelendi.

SÖZCÜ ORTAYA ÇIKARMIŞ, CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Kaçak tadilat skandalını Sözcü muhabiri İsmail Şahin, “Reza, çivi bile çakılması yasak olan Boğaz'daki tarihi yalısına kaçak kat çıktı, asansör yaptırdı.” başlığıyla 2015 yılında kamuoyuna duyurmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li Eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ'ın şikayeti üzerine de dava açılmıştı.

‘DEMEK OLUYOR Kİ YALI BÖYLE KALACAK'

Kararı Sözcü’ye değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, hukukun yara aldığını belirterek, “Bilirkişi raporunda tescilli eser yalının izinsiz kaçak uygulamaları net olarak tespit edilmişti. Mahkeme ise bugünkü kararında, yalıların onaylı projesine uygun hale getirilmesine ilişkin bir karar vermedi. Demek oluyor ki yalı böyle kalacak. İlgili kurumlara düzelme ile ilgili yazı yazılmadı. Bu yalıda her şeyi yapan, karar veren Ebru Gündeş olmasına rağmen ceza almaması ise çok manidar. Karar hukuki ve vicdani değil” ifadelerini kullandı.

“REZA ZARRAB DA BERAAT EDECEK”

Karara göre Reza Zarrab'ın da beraat edeceğini düşündüğünü belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ ise “Mahkeme sonucu Ebru Gündeş beraat etti. Proje mükellifi belediyeden evrakları takip eden kişi 1 yıl 8 ay ceza aldı. Ancak bu evde oturan, hala şu an yaşayan, bu izinsiz uygulamalar yapılırken bunları bilen Ebru Gündeş beraat etti. Bu izinsiz uygulamalarınız yapılabilmesi ve imalat için uzun süreler gerekiyor bir günde yapılacak şeyler değil. Ayrıca bu izinsiz uygulamalar görülmeyecek şeyler de değil. İki binayı birleştirmiş asansör koymuşlar. Bu asansörü Ebru hanım kullanmıyor mu? Ortada bir suç var. Belediyede iş takip eden mimar ceza alıyor, işin sahibi almıyor. Bu karara göre muhtemelen Reza Zarrab da beraat edecek” diye konuştu.

