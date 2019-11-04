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Son dakika… Kalın’dan, Erdoğan’ın ABD ziyareti ile ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili, "Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir" dedi.

18:23 -
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Daha önce Reuters'a ismini açıklamadan konuşan Türk yetkililer 13 Kasım'da ABD'ye gitmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretini iptal edebileceğini öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili olarak “Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir” dedi. Kalın bu sözleriyle Reuters’a konuşan Türk yetkiliyi doğrulamış oldu.

Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesinde, Amerikan Temsilcisler Meclisi’nden geçen Ermeni soykırımı iddiaları ve Türkiye’ye Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle uygulanmak istenen yaptırımlar, iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR…

 

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Son güncelleme: 19:14 04.11.2019
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