Son dakika… Kalın’dan, Erdoğan’ın ABD ziyareti ile ilgili açıklama!

Daha önce Reuters'a ismini açıklamadan konuşan Türk yetkililer 13 Kasım'da ABD'ye gitmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretini iptal edebileceğini öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili olarak “Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir” dedi. Kalın bu sözleriyle Reuters’a konuşan Türk yetkiliyi doğrulamış oldu.

Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesinde, Amerikan Temsilcisler Meclisi’nden geçen Ermeni soykırımı iddiaları ve Türkiye’ye Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle uygulanmak istenen yaptırımlar, iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

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