Son dakika: Meteoroloji İstanbul için bir uyarı daha yayınladı! Yağmur ne zaman duracak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısıyla İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ’DEN İSTANBUL’A SON DAKİKA UYARISI

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.