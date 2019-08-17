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Son dakika: Meteoroloji İstanbul için bir uyarı daha yayınladı! Yağmur ne zaman duracak?

İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış kısa süre içinde afet boyutuna ulaştı ve birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Özellikle alt geçitlerde yollar kapanırken toplu ulaşımda da ciddi aksaklıklar meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısıyla İstanbulluları uyardı ve yağmurun biteceği tahmin edilen saat hakkında bilgi verdi...

14:24 -
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Son dakika: Meteoroloji İstanbul için bir uyarı daha yayınladı! Yağmur ne zaman duracak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısıyla İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ’DEN İSTANBUL’A SON DAKİKA UYARISI

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Son güncelleme: android-time 14:26 17.08.2019
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