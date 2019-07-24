Son dakika: Meteoroloji’den Marmara için 9 saatlik sağanak uyarısı!

Hava durumuna dair güncel tahminler yayınlandı ve Meteoroloji sağanak yağışlar konusunda uyardı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri, Tekirdağ’ın doğu kesimleri (Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi), İstanbul’un Avrupa Yakasının batı kesimlerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre sabah 6’da etkilemeye başlayan yağışlar öğleden sonra 3’e kadar etkisini sürdürecek.

YAĞIŞLAR BİRÇOK BÖLGEYİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ’ın doğu ilçeleri ile İstanbul’un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu haritasına göre ilerleyen günlerde yağışlar etkisini azaltarak yurdu terk edecek.