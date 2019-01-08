Son dakika: Meteoroloji’den uyarı gelmeye devam ediyor! Kar, buzlanma, zirai don…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığı, Marmara ve Ege'de 3 ila 6 derece artacak diğer kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Öte yandan yurdun birçok bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji yollarda buzlanma ve zirai dona karşı vatandaşları uyardı. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Şanlıurfa’da kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2), Samsun, Giresun ve Ordu’nun iç ve 200 m üzeri rakımlı kesimleri,Kayserı, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Sivas, Amasya, Tokat, Çorum’un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Siirt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Malatya, Erzurum ve Van’ın güney ilçeleri ile Diyarbakır, Mardin ve Batman illerinin yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Samsun, Giresun ve Ordu’nun iç ve 200 m üzeri rakımlı kesimleri,Kayserı, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Sivas, Amasya, Tokat, Çorum’un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Siirt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Malatya, Erzurum ve Van’ın güney ilçeleri ile Diyarbakır, Mardin ve Batman illerinin yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Çığ Tehlikesi, Buzlanma ve Don Olayı, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Şanlıurfa, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karlakarışık yağmur (30-60 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani Sel, Su Baskını, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında bu gece ve Çarşamba sabah ilk saatlerde hafif zirai don beklendiğinden tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA -5°C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANAKKALE -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL -1°C, 8°C

Çok bulutlu

KIRKLARELI -6°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aksam saatlerinde Afyonkarahisa çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR -12°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu bu aksam saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

IZMIR -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANISA -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Kahramanmaraş çevrelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 3°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 4°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKSARAY -8°C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA -8°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI -10°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR -10°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN -3°C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BOLU -9°C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK -3°C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin iç kesimlerinde kar şeklinde beklenen yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karlakarışık yağmur, Samsun, Giresun ve Ordu’nun iç ve 200 m üzeri rakımlı kesimleri, Amasya ve Tokat ile Çorum’un doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA -4°C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri ile gece saatlerinden sonra il genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında kuvvetli yağmur, iç ve 200 m üzeri rakımlı kesimlerınde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ -2°C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -7°C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

IĞDIR 1°C, 5°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS -8°C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve karlakarışık zamanla kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Diyarbakır, Mardin ve Batman illerinin yüksekleri ile Siirt çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR 1°C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZIANTEP 0°C, 3°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

SIIRT 1°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 2°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.