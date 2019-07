Son dakika… Milletin parası böyle heba oluyor! 150 yataklı hastane çürümeye terk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Konacık Mahallesi'nde 2017 yılında başlanan Muğla Bodrum Devlet Hastanesi'nin kaba inşaatı bitti ancak son bir yıldan beri çivi bile çakılmadı. İhaleyi alan yüklenici firma yetkilileri ise firmalarının tasfiye edildiği için inşaata devam edilmediğini açıkladı.Atıl durumda bulunan hastane inşaatının TOKİ tarafından bitirilmesi düşünülüyor.



“BİLGİMİZ YOK”

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimliği konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirtirken, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri “İnşaat durmadı, TOKİ devam ediyor” şeklinde bir açıklama yapsa da hastane inşaatında herhangi bir çalışmanın olmaması dikkatlerden kaçmadı.



2012'DE İHALEYE ÇIKTI

Bodrum Devlet Hastanesinin mevcut arsasında inşaat yapacak yer kalmadığından Ortakent Konacık Mahallesi'nde hastane yapılması kaydıyla vatandaşlarca bağışlanan 680, 681, 684 parsellerin kadastro çalışmaları yapılarak hazine adına tescil ettirildi. 55 bin 16 metrekarelik alanda yapılması planlanan ve 2012 yılında ihaleye çıkarılan hastanenin proje müellifi Ankara merkezli MBY Proje Danış Mimarlık İnş. San. Tic. Ltd. Şti. belirlendi. Diy-Mar İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. (DMİ) de yüklenici firma oldu. 2017 yılında 41 milyon 850 bin lira ihale bedeli karşılığında yapımına başlanıp kaba inşaatı bitirilerek yüzde 59'u tamamlanan 150 yatıklı Bodrum Devlet Hastanesi bir sene sonra bilinmeyen nedenle durdu.



VATANDAŞLAR ŞİKÂYETÇİ

Bodrum'da yaşayan Mustafa Kadri Birim isimli vatandaş, hastanenin açılacağını öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını ancak şu an bir çalışma yürütülmediğini söyleyerek, “Var olan Bodrum Devlet Hastanesi'nde her branşta doktor bulmamız mümkün değil. Bir günde 150 kişiye bakmak zorunda bırakılan doktor size ne kadar yararlı olabilir ki? Saatlerce kuyrukta beklemekten bıktık. Hastanenin yapımı başlayınca çok mutlu olduk. Ama inşaat bir yıldır yürümüyor. Araştırdık, kime sorduysak bilmiyoruz dediler. Buranın bir an önce bitirilip hizmete girmesi gerekir” dedi.