Son dakika: Sağanak ve fırtına vuracak… Meteoroloji uyardı: Metrekareye 100 kilogram yağış!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu konusunda Karadeniz’in doğusunu uyardı. Yapılan uyarıya göre sağanak yağış bekleniyor, yağışlar yer yer çok kuvvetli olacak ve yaşamı zorlaştıracak olumsuzluklara dikkat edilmesi gerekiyor. Yağışlardan en çok etkilenecek iller ise Rize ve Artvin.

METEOROLOJİ’DEN ARTVİN VE RİZE ÇEVRELERİNE UYARI

Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gecesaatlerinden itibaren Artvin merkez, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul ve Borçka ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Fırtına uyarısı da geldi; Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb.) başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

DOĞU ANADOLU’NUN BİRÇOK ŞEHRİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Karabük ve Tokat çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.