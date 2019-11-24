Son dakika… Talat Atilla’dan yeni açıklamalar!

Gazeteci Talat Atilla sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kendisini eleştirenlere vurgu yapan Atilla, “Yayın organlarında, sosyal medyada benimle hesabı olan, daha önce eleştirdiğim ne kadar soytarı, iki yüzlü, itibarı sadece şöhret olan gazeteci ve politikacı varsa, haberi maske yaparak bana hakaret ettikleri gibi manipülasyon yapıyorlar. Amacı sadece eleştiri olan, ‘aslında ne oldu?’ diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, ‘sorularına yanıt vermediğim gazeteciler’ bile TV’ye çıkıp beni eleştirecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazı yanıtlarım olacak. Stajyer gazetecilik yapanlar bile bilirler ki, gazeteciler birbirlerine haber jesti yapar. Rahmi Turan’ da Uğur Dündar’da sahibi olduğum siteye, ismime ve haberlerime defalarca yer verdikleri için onlara yaptığım bir jesttir bu. Bugüne bakınca bunun hata olduğunu görüyorum” dedi.

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“HABERİ BEN YAPMALIYDIM”

Haberi kendisinin yapması gerektiğini vurgulayan “Haberi ben yapmaliydım. Kemal beyin ‘Biliyorum ama açıklamam’ sözleri

yerine bana saldırmayı, altından komplolar uydurmayı tercih edenler; güçlü gördüklerinin eteklerine sığınıp, kolay gördükleri hedefe ateş eden, hem CHP’ye hem iktidara yaranmak isteyen korkak ve zavallılar. Geçmişte yaptığım ve doğruluğu ortaya çıkan yüzlerce haberim, 50’ye yakın ulusal ve uluslararası ödülümü, beni kriminalize etmeye çalışanların suratına çarpıyorum! Hiç kimseye verilemeyecek hesabım yok. Rahmi Turan ‘Kaynağı açıklamam’ dediği için Rahmi beyi korumak maksadıyla açıklamadım ama Rahmi beyin bunaldığını görünce defalarca ‘Ben olduğumu açıklayacağım’ demek için aradım ama yanıt vermedi. O sırada bana oda tv sorunca, TV’de ‘Kaynağı açıklamam doğru olmaz’ dediği için Rahmi beyi yalancı çıkarmamak için benim demedim” ifadelerini kullandı.

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