TEM otoyolunda 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Selçuk D. idaresindeki 16 SCD 91 plakalı TIR’ın lastiği patladı. Yolun sol şeridinde duran TIR aracını fark etmeyen Bilal Ç. idaresindeki 34 FF 1855 plakalı otomobil, TIR’a arkadan çarptı.

Daha sonra kazayı gören Talip E. idaresindeki 34 JS 0898 plakalı otomobil ise şerit değiştirirken arkasından gelen Semra P. idaresindeki 34 BB 7224 plakalı otomobil çarptı.

TIR’a arkadan çarpan Bilal Çelik ve eşi Zerrin Çelik araçta sıkıştı. Yaralılar Düzce ve Sakarya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücü Bilal Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lastiği patlayan TIR yol kenarına çekilirken, kazaya karışan sürücü Talip E., “Arkamdan gelen araç duramayarak çarptı. Allah’tan bizde yaralı yok” diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA