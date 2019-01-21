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TEM otoyolunda 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika... Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1’i TIR olmak üzere 4 araç birbirine girdi. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

17:21 -
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Kaza, TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Selçuk D. idaresindeki 16 SCD 91 plakalı TIR’ın lastiği patladı. Yolun sol şeridinde duran TIR aracını fark etmeyen Bilal Ç. idaresindeki 34 FF 1855 plakalı otomobil, TIR’a arkadan çarptı.

DÜZCE TEM OTOYOLU GÜMÜŞOVA RAMPALARI MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ TIR 4 ARACIN BİRBİRİNE GİRDİ. 4 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI. FOTO:İHA

DÜZCE TEM OTOYOLU GÜMÜŞOVA RAMPALARI MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1’İ TIR 4 ARACIN BİRBİRİNE GİRDİ. 4 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI. FOTO:İHA

Daha sonra kazayı gören Talip E. idaresindeki 34 JS 0898 plakalı otomobil ise şerit değiştirirken arkasından gelen Semra P. idaresindeki 34 BB 7224 plakalı otomobil çarptı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

TIR’a arkadan çarpan Bilal Çelik ve eşi Zerrin Çelik araçta sıkıştı. Yaralılar Düzce ve Sakarya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücü Bilal Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Lastiği patlayan TIR yol kenarına çekilirken, kazaya karışan sürücü Talip E., “Arkamdan gelen araç duramayarak çarptı. Allah’tan bizde yaralı yok” diye konuştu.

FOTO:AA

FOTO:AA

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 10:27 23.01.2019
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