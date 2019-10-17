Son dakika… Trump’ın küstah mektubunun gölgesinde! Ankara’da sıcak saatler

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump’un küstah mektubunu dün gece ABD medyasından öğrendi. Mektupta Trump’ın; Erdoğan’a teröristlerle işbirliği yapmayı teklif ettiği ve diplomatik nezakete yakışmayacak cümlelerle onu ‘sözde’ diyaloğa çağırdığı anlaşıldı.

Trump’ın mektubunda;

“Sayın Cumhurbaşkanı

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem, ki yaparım. Yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson konusunda zaten size göstermiştim.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK’lı) sizinle müzakere etmek istiyor, geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Budala olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım. Saygılarımla, Donald Trump” ifadelerine yer verdiği görüldü.

ANKARA’DA SESSİZLİK

Trump’un mektubuna ilişkin Ankara’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Siyasi partilerden ise ilk tepki İYİ Parti’den geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, “Keşke bu terbiyesizce yazılmış mektup kamuoyundan gizlenmeseydi” dedi.

KRİTİK GÖRÜŞME 14:30’DA

Trump’ın tarihe “Küstah Türkiye mektubu” olarak geçecek mektubunun gölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i makamında kabul edecek. Cumhurbaşkanlığındaki kritik görüşme saat 14:30’da başlayacak.

Bu görüşmenin dışında Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki diplomatik temasları da sürecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başta olmak üzere bakanlar yoğun bir mesai içerisinde olacak.