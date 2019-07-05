Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Yargıtay’dan Nazlı Ilıcak ve Altanlar kararı

Yargıtay; Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

16:56 -
Haberler Gündem
Son dakika… Yargıtay’dan Nazlı Ilıcak ve Altanlar kararı

Yargıtay, FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.  Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın anayasayı ihlal değil FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

AHMET ALTAN VE ILICAK’IN TAHLİYESİNE RET MEHMET ALTAN’IN TAHLİYESİNE KABUL

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ayrıca FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Yargıtay, FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan’ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.
(Ayrıntılar geliyor)

Son güncelleme: android-time 17:01 05.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more