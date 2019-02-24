Son dakika: Yarın okullar tatil edildi! İşte kar tatili ilan edilen iller…

Son dakika yapılan açıklamalara göre yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul, Çanakkale ve Kırklareli’nda 25 Şubat Pazartesi okullar tatil edildi.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ile bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle yarın kent dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Söz konusu kararla yarın ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacağını belirten Yerlikaya, “Vatandaşların kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE’DE KAR TATİLİ

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada Gelibolu'da hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği okulların yarın (Pazartesi) tatil edildiğini bildirildi.

Valilikten daha önce yapılan açıklamada ise merkez ilçede ve Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde okulların tatil edildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KIRKLARELİ’DE DE OKULLAR TATİL

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.

Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi.

Kararın Kaymakamlık tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

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