Son dakika: Yılbaşı gecesi hava durumu tahminleri… Yılbaşı gecesi kar yağacak mı?

2019’un son gününü bugün geride bırakacağız ve 2020’ye merhaba diyeceğiz. Bu gece yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar kutlama planlarını hava durumuna göre şekillendiriyor. Türkiye’nin birçok kentinde bu gece soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor ancak kar yağışı çok küçük bir alanı etkileyecek. Yılbaşı gecesi kar beklenen iller Hakkari, Bitlis ve Van. İç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken, Ege’de rüzgar etkili olacak.

İSTANBUL YENİ YILA YAĞMURLA GİRECEK

İstanbul’da bugün gün boyunca aralıklarla yağmur bekleniyor. Rüzgar yer yer hızını artırırken gündüz hava sıcaklıkları en yüksek 8 derece olacak. Gece ise havanın 5 derecenin altına inmesi bekleniyor.

ANKARA’DA SOĞUK VAR KAR YOK

Ankara’da yeni yıla girerken hava sıcaklıkları 2 dereceye kadar düşecek ancak kar beklenmiyor. Başkent’te yılbaşı gecesinde hafif yağmur bekleniyor.

İZMİR’DE YILBAŞI GECESİ SAĞANAĞA DİKKAT

İzmir’de yılbaşı gecesi havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Gece sıcaklar 7 dereceye kadar inerken sağanak yağış bekleniyor.

MARMARA’DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Muğla, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara’da yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.