Son depremler: Bolu sallandı!

Bolu salı sabahına depremle uyandı. AFAD verilerine göre, Bolu'da saat 8:57'de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Bolu’da saat 08:57’de bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre 2.7 büyüklüğünde yaşanan depremin derinliği 6.69 Km olarak kaydedildi. SON DEPREMLER Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ AFAD SON DEPREMLER

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