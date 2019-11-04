Soylu: Hiç üzülmesinler IŞİD’lileri kendi ülkelerine göndeririz

Gözetecilerin sorularını yanıtlayan soylu şunları söyledi: “21. yüzyılda sığınmacı meselesinde hiç uymayan davranışlar ortaya koyan ülkeler terörizm konusunda da bir iştihat ortaya koyuyorlar. Biz elimizdeki DEAŞ’lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz.”

‘BİZ KİMSENİN DEAŞ MENSUBUNUN OTELİ DEĞİLİZ’

Soylu bundan önce de, yakalanan IŞİD’li teröristler için “DEAŞ’lı olup yabancı ülke vatandaşı olanları Fırat Kalkanı Harekat bölgesine götürüyor ve oradaki korunaklı cezaevlerinde onları tutuyoruz. Yabancılar için bunları bir mühlet daha gözetimimiz altında tutacağız ve kendi ülkelerine göndereceğiz. İşin kolayını herkes bulmuş DEAŞ’lı biri olduğunda vatansız hale getiriyorlar ondan sonra bulunduğu ülkede onun herhangi bir yere gitmesi hususunda kendisine ait bir sorumsuzluk ortaya koyuyorlar. Bu önümüzdeki günlerde tüm dünyada konuşulması gereken bir süreçtir. Bizim elimizde sadece Hollanda’nın değil İngiltere vatandaşı olup DEAŞ mensubu olanlar ve vatandaşlıktan çıkarılanlar da var. Bu aslında çatışma bölgeleri ile ilgili yeni bir durum. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz bunu böyle kabul etmek mümkün değil.” diye konuşmuştu.