SÖZCÜ Davası’nı düşürün

Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara temsilcisi ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında “Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan yapılan yargılama, 4 aylık süresi içinde dava açılmadığı için, basın kanunu gereği düşürüldü. Aynı suç iddiası ile SÖZCÜ Gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava ise sürüyor.

Hukukçular, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Erdem Gül kararının haklı ve yerinde olduğunu belirterek, SÖZCÜ Davası'nın da Basın kanunu ve aynı madde gereği düşmesi gerektiğini belirttiler. Hukukçu vekiller SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

SÜRE ÇOK ÖNEMLİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: SÖZCÜ Davası, saray rejiminin muhalefeti susturma davasıdır. FETÖ ile mücadele tüm muhalefeti yok etmeye dönüştü. SÖZCÜ yazarları yaşamları boyunca bu tip yapılarla mücadele etti, şimdi, kumpasa uğruyorlar. Basın kanununda 4 aylık süre var. Bu kanunu göre dosya kapatılmalı. SÖZCÜ Davası, hem Basın Kanunu hem de Ceza Kanunu açısından, her türlü dayanaktan yoksun, kurguya dayalı bir iddianameden oluşuyor. Delil yok, somut hiçbir şey yok. Bu tip kumpas davaları mutlaka çöker. Bizim istediğimiz gibi gazetecilik yapın deniyor.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: SÖZCÜ Davası'ndaki iddiaların tümü boştur. Yasalar, mevzuat açık. Basın yoluyla yapılan suçlamalarda süre sınırı görmezden gelinemez. Bu süre sınırı hem yerel, hem de yüksek mahkemelerde temel içtihattır ve dayanağını anayasadan alır. Süre sınırı basın özgürlüğünün sağlanabilmesi, geriye dönük olarak basın üzerinde baskı kurulamaması için konmuştur. SÖZCÜ Davası'ndaki iddialar yıllar önceye dayanıyor. Türkiye'de iktidara muhalefet edenler ve etmeyenler ayrımı yapılıyor.

İDDİALAR DAHA AĞIR

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: SÖZCÜ Gazetesi yazarları ile Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'e açılan dava büyük benzerlikler gösteriyor. Erdem Gül hakkındaki dava Basın Kanunu kapsamına girdiği ve davanın 4 ay içinde açılması şartına uyulmadığı için düştü. Üstelik Erdem Gül hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'ye bilerek yardım ettiği, propaganda yaptığı ve gizli kalması gereken belgeleri yayınladığı gibi ağır iddialar da vardı. SÖZCÜ için ise böyle suçlamalar da söz konusu değil. Erdem Gül davasında mahkeme heyeti nihayet isabetli bir karar verdi. SÖZCÜ için de benzer bir iddianame var. İktidara muhalefet yapan, FETÖ ile mücadele eden bir gazeteye gözdağı verilmek isteniyor. Gül davasında olduğu gibi 4 aylık süre şartı da göz önünde bulundurularak SÖZCÜ Davası'nın da düşmesi gerekir.