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Sözleşmeli öğretmen tercihleri ve ataması ne zaman? MEB’ten 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması…

Öğretmen adaylarının merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. Ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapacaklar. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih ve ataması ne zaman?

12:09 -
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Sözleşmeli öğretmen tercihleri ve ataması ne zaman? MEB’ten 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması…

Sözleşmeli öğretmenlik için bekleyen binlerce adayı ilgilendiren atama takvimi ve tercih tarihleri belli oldu. Adayları gözü artık 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercihlerin gerçekleştirileceği ve ardından merakla beklenen atamaların yapılacağı tarihlerde. Atanan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH VE ATAMA TAKVİMİ

Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi göre; adaylar eğitim kurumu tercihlerini 30 Temmuz-5 Ağustos’ta gerçekleştirecek. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos’ta açıklanacak.

Bakanlığın internet sitesinden açıklanan “2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

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