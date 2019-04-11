SP’li İslam: Aldığımız duyumlara göre bazı bakanlar YSK’yı arıyor! Son dakika haberleri

İstanbul’daki yerel seçimle ilgili tartışmalar sürerken Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Suputnik’te yer alan habere göre İslam, YSK’nın İstanbul ile ilgili verdiği kararlara değindi. Kendilerine gelen duyumlara göre seçimde aktif rol oynayan bazı bakanların YSK üyelerini telefonla aradığını ileri süren İslam, “YSK İstanbul’da bütün ilçelerin tekrar sayılmasını reddetmesiyle hukuka uygun bir karar vermiştir. YSK hukukun içinde kalarak kendi kararlarını almaya devam etmeli. Dışarıyla irtibatı kesmeli” ifadelerini kullandı.

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“MİLLET BU İNSANLARI SEÇMİŞ”

KHK ile kişileri alt alta dizerek binlerce kişinin çeşitli haklardan mahrum edildiklerini şimdi de seçilme haklarının ellerinden alındığını söyleyen İslam, “Yürütmenin kararları baz olarak alınıyor, bu karar mahkemeye de götürülemiyor. Yüksek yargının verebileceği kararı yürütme vermiş oluyor. Millet bu insanları seçmiş, siz yürütmenin kararını dikkate alıp belediye başkanlığını engelliyorsunuz. Türkiye acilen bu durumdan çıkmalı, mazbatalar başkanlara verilmelidir” dedi.

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“KAZANAN SAYIN İMAMOĞLU’DUR”

AKP’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi konusundaki itirazlarına ilişkin ortaya konulmuş ikna edici, hileyi çağrıştıracak kanıtların bulunmadığını vurgulayan İslam, “Büyükçekmece olayında da insanları ikna edecek bir kanıt göremedim. İstanbul seçimleri bitmiştir. Kazanan Sayın İmamoğlu’dur”dedi.