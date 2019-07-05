Sultangazi’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi 2135 Sokak’ta gerçekleşti. Yolda yürüyen E. T. silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağdıran saldırganlar yaya olarak kaçarken, E. T. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.T.’ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E. T. hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olayın meydana geldiği sokağa şerit çeken polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.

Soner HASIRCIOĞLU – İSTANBUL/DHA