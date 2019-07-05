Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sultangazi’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

09:13 -
Haberler Gündem

Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi 2135 Sokak’ta gerçekleşti. Yolda yürüyen E. T. silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağdıran saldırganlar yaya olarak kaçarken, E. T. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.T.’ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E. T. hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olayın meydana geldiği sokağa şerit çeken polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.

Soner HASIRCIOĞLU – İSTANBUL/DHA

Son güncelleme: android-time 09:33 05.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more