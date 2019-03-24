Taksim Cumhuriyet Anıtı ne zaman açıldı? (Oyna Kazan 22.30)

Oyna Kazan Pazar akşamı için 150 bin liralık bir ödül verileceğini daha önce açıklamıştı. Bu akşamın kopyası şöyle yayınlandı: “Günün kopyası geldi! Burada herkesin bir fotoğrafı vardır. Peki Taksim Cumhuriyet Anıtı ne zaman açılmıştı acaba?”

TAKSİM CUMHURİYET ANITI NE ZAMAN AÇILDI?

CEVAP: 8 Ağustos 1928

Taksim Cumhuriyet Anıtı, İstanbul, Taksim Meydanı’nda bulunan anıt. İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica’ya yaptırılan, iki genç Türk; Hadi (Bara) Bey ve Sabiha (Bengütaş) Hanım’in yardımlarıyla, anıt 1928’de tamamlanmıştır. 8 Ağustos 1928’de açılan anıtın, kaide ve çevre düzeni mimar Giulio Mongeri tarafından yapılmıştır.

1925’te dönemin İstanbul milletvekili Hakkı Şinasi Paşa’nın başkanlığında oluşturulan bir komisyonca P. Canonica ile bağlantı kurulmuş ve anıt ısmarlanmıştır. 2,5 yıl süren anıtın yapımında taş ve bronz kullanılmış, mali kaynak için halktan bağış toplanmıştır. Ağırlığı 84 tonu bulan anıt Roma’dan İstanbul’a gemi ile getirilmiştir.

Cumhuriyet dönemi anıtları, ilk defa figüratif bir anlatımla Atatürk’ü ve kurulan yeni düzeni topluma tanıtan heykellerdir. Bu döneme ait anıtların yerleşim planlamasında önlerinde tören yapılacağı göz önünde tutularak çevre düzenlemesi yapılmıştır.