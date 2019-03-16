Tanzim projesi Doğu Perinçek’inmiş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için adaylar çalışmalarını sürdürürken, 2004 yılındaki yerel seçimler için hazırlanan bir bildiri dikkat çekti. Bildiri, o dönem İşçi Partisi olan Vatan Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünal Erdoğan'ın seçim vaadlerinin bir kısmını AKP'nin uygulamaya geçirdiğini ortaya koydu.

“TANZİM SATIŞ YERLERİ KURACAĞIZ”

Vatan Partisi'nin 2004 yılındaki Büyükşehir Belediye Başkan adayı Elektrik Yüksek Mühendisi Ünal Erdoğan’ın hayata geçireceği projeler arasında “Tanzim” satışları da bulunuyor. Ünal Erdoğan, “Tanzim satış yerleri” başlığıyla üreticiden halka ucuz sebze ve meyve sunulacağını belirtiyor.

Bildiride “Tanzim satış yerleri” için şu ifadeler kullanılıyor: “Tanzim satış yerlerine kaynağından halka ucuz ürün temin edilecek. Halka hormonsuz, doğal sebze ve meyve sunulacak. Sabit pazar sayısı çoğalacak. Tezgahlar bizzat satanın olacak.”

2004'te yapımı başlanan Marmaray ile ilgili olarak da projelerin yer aldığı bildiride “3. köprüye hayır” sloganıyla “Boğaza bir köprü yapmak cinayettir. İki yaka arasındaki geçiş raylı tüp geçitle olacaktır” deniliyor.

BİZİ 15 YIL GERİDEN TAKİP EDİYORLAR

Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Yücel, partisinin halkçı bir anlayışla projeler ürettiğini ifade ederek “Vatan Partisi 15 yıl önden gidiyor. 2004 yerel seçimlerinde tanzim satış yerleri projemiz yıllar sonra uygulandı. Türkiye yirmi yıl kaybetti. Yine seçim öncesi milletimizin dikkatini çekmek istiyoruz. Bir yirmi yıl daha kaybetmemek için Vatan Partisi’nin projelerini göz önünde bulundurunuz. Yedi tepeli İstanbul’a yedi renk projemiz bütün sorunlara cevap veriyor” diye konuştu.