Tarihi eser kaçakçıları sahte sikke yapmış!

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 26 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında, 5 ayrı operasyon düzenledi. Fatih, Esenler ve Şişli'de düzenlenen baskınlarda şüpheli gözaltına alındı. Roma, Bizans, Ermeni Krallığı, Yunan ve Helenistik Dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 912 sikke ele geçirildi.

BAZI SİKKELER BİRE BİR TAKLİT

Bünyesinde “Arkeolog polisler” barındıran Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından inceletilen sikkelerin önemli bir kısmının gerçek olduğu belirlendi. Ancak sikkelerden bazılarının bire bir taklit olduğu anlaşıldı. Her döneme ait sahte sikke olduğunu tespit eden ekipler durumu araştırdı. Çalışmalarda Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda sahte sikke üretildiği bilgisine ulaşıldı. Adrese baskın düzenleyen ekipler işyeri sahibi E.A.'yı gözaltına aldı. Aramalarda ise, sikke üretilmesinde kullanılan 13 silikon kalıp ve balmumu ele geçirildi.

KUYUMCULARIN YÖNTEMİ

Sahte sikkelerin, kuyumcuların kullandığı teknikle üretildiği anlaşıldı. Polisin tespitine göre; definecileri ve koleksiyonerleri kandırmaya çalışan şüphelilerin, önce bir sikke belirliyor. Bu sikkeler özel silikon kalıba yerleştirilerek fırınlanıyor. Ardından kesilen silikon kalıba, sıcak balmumu basılıyor. Soğuyan balmumları havye ile bir çubuğa diziliyor. Daha sonra ise silindir bir metal içerisine konulan kalıplara alçı dökülüyor. Ardından fırınlanan alçıdaki balmumu eriyor. Alçı içerisinde sikke biçiminde oluşan boşluklara ise, erimiş altın, gümüş, bakır gibi metaller dökülüyor. Sikke şeklini alan metalle 6 ay boyunca saklanarak eskitiliyor. Daha sonra ise satılıyor.

Sahtekarların bu yöntemle bir çok kişiyi dolandırıldığı belirtilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında 2863 Sayılı “Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet” suçundan işlem yapıldığı belirtildi.