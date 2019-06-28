Tarsus cezaevinde işkence iddiasına suç duyurusu

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi Cezaevlerini İzleme Komisyonu Üyesi Avukat İbrahim Kaya, cezaevinde 21 Haziran'da, müvekkilleriyle yapmış olduğu görüşmede gardiyanların kendilerine işkence ve hakaret gibi birçok provokatif girişimlerde bulunduğunun aktarıldığını söyledi.

22 Mayıs'ta bırakılan açlık grevi eylemlerinden sonra baskıların arttığını belirten Kaya, tutukluların kendisine “Bu işkencenin nedeni tecridin kırılması ve kırılan tecritle beraber elde ettiğimiz haklardan kaynaklıdır. Bu durumu hazmedemeyen gardiyanlar burada bizlere işkence uygulamaya başladı” dediğini söyledi.

“BEN DEVLETİM İSTEDİĞİMİ YAPARIM”

En son 20 Haziran'da bir çok gardiyanın koğuşa girerek postallarıyla yataklara bastığını, buna karşı gelen tutuklulardan Ümit Tamur'a gardiyanlar tarafından işkence edildiğinin anlatıldığını dile getiren Avukat Kaya, tutukluların anlatımlarını şöyle aktardı: “Bir gardiyanın ‘Buranın erkeği benim, devletim ben devlet, istediğimi yaparım…' sözleriyle başlayan tartışmanın ardından kısa sürede 30 ila 40 kişilik bir gardiyan grubunun koğuşu basarak Tamur'un kafasını merdiven boşluğuna vurarak tekmelemeye başladılar. Ardından ise yerlerde sürükleyerek koğuşundan çıkartıp koridorda kameranın göremeyeceği bir yere götürdüler. Gardiyanlar; Tamur'a ‘Biraz önce konuşmasını biliyordun, şimdi de konuşsana tekrar’ dedi, tüm bu olup bitenlerin ise başgardiyanın gözleri önünde cereyan etti.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Saldırının sistematik ve programlı olduğunu savunan Avukat İbrahim Kaya, yaşanan bu olaydan sonra kendi müvekkillerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 100 tutuklunun konuyla ilgili hem Adalet Bakanlığı, hem de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu da sözlerine ekledi. Kaya, saldırıyı yapan gardiyanların da tutanak tutup, tutuklulara karşı asılsız bir şikayette bulunduğunu, suç işleyen ve suça ortak olan her şahsın yargı makamının önüne çıkarılarak yargılanması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.