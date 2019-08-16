Tasarruf için… AKP’li başkan AKP’li başkanın lüks cipini satıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun Audi marka Q7 model lüks cipi tasarruf tedbirleri kapsamında yeni başkan Tahir Büyükakın'ın talimatıyla satışa çıkarıldı. 2017 model cip için 628 bin TL muhammen bedel istenirken, söz konusu araç belediye iştiraki İZAYDAŞ üzerinden satışa çıkarılacak.

SATIŞ İHALE USULÜ GERÇEKLEŞECEK

27 Ağustos Salı günü saat 14.00'te İZAYDAŞ Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek ihale ile satılacak olan cipin 69 bin kilometre yol katettiği öğrenildi. Bilindiği gibi AKP'li Tahir Büyükakın başkan seçildikten sonra Türkiye'nin en borçlu belediyesinde tasarruf tedbirlerine başlamış, 50 kiralık aracı iade etmişti.

İbrahim Karaosmanoğlu'nun kiralık Audi, Wolkswagen ve Mercedes lüks makam araçlarını da geri gönderen Büyükakın, aylık 500 bin liralık bir gider kalemini ortadan kaldırmıştı.