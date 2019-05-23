‘Tek başıma karar veremem’ diyen Yıldırım’a, İmamoğlu’ndan jet yanıt | Son dakika haberleri

Binali Yıldırım Habertürk ekranlarında, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusunda, “Olabilir, bakarız. Onun için garanti veremem. Tek başıma bir karar veremem. Sizinle program yapmaktan memnuniyet duyarım. Hele biraz eteklerimizdeki taşları dökelim” dedi.

Haber Global’de canlı yayında soruları yanıtlayan Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yanıt geldi.

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

“FARK BURADA”

“Benim kararım net. Özgürlüğümle, demokrasi kurallarına uyma konusunda verdiğim sözle yola çıktım.

Canlı yayında olabilir bakarız demiş. Garanti veremem tek başıma karar veremem demiş.

Fark burada. Ben 16 milyon insanın bizden ne istediğine bakarım.”