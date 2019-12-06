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Tekirdağ’da SGK’yı zarara uğratanlara operasyon: 31 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğrattığı tespit edilen kişilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 31'i tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17:16 -
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Tekirdağ’da SGK’yı zarara uğratanlara operasyon: 31 kişi tutuklandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü savcılıkça serbest bırakıldı.

 

İHA

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 31’i tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, Çerkezköy Devlet Hastanesinde görevli, aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, piyasa değeri yüksek kanser, bağışıklık sistemleri ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçları reçete edip alarak Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura ettiği iddiasıyla çalışma başlatmıştı.

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Bu şekilde hayali kişilere reçete edilerek alınan ilaçların maliyetinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu, şüphelilerin para karşılığı sağlık raporu da verdiği belirlenmişti.

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Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararının ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda, SGK’yı zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 49 şüpheliyi gözaltına almıştı. (AA)

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Son güncelleme: 17:18 06.12.2019
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