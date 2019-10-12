Teröristler için Papa’dan dua istedi!

Kuzey Irak’taki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan bir heyet, Vatikan'ı ziyaret etti. Heyetle beraber Vatikan'a giden modacı Şanaz Cemal de Papa Franciscus için hazırladığı şalı kendisine hediye etti.

TERÖRİSTLER İÇİN DUA ETMESİNİ İSTEMİŞ!

Cemal, “Kendisi için hazırladığım el işlemeli şalı boynına taktım. O kısa görüşmede Kürtlerin devlet sahibi olması için destek sağlamasını istedim. Ayrıca Rojava'ya (Suriye’deki teröristlerin işgal ettiği bölge) yönelik saldırıların durması için elinden geleni yapmasını talep ettim. O da karşılığında elimi sıkarak ‘Mesajını ileteceğim' dedi.” diye konuştu.

Süleymaniyeli Şanaz Cemal’in Papa’ya armağan ettiği şalın 8 ay boyunca elle dikilerek hazırlandığı öğrenildi. Şalın üzerinde Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yaşayan tüm din ve inançlara ait kutsal semboller bulunuyor.