TIR devrildi, D-100 İstanbul-Samsun yönü kapandı

Kaza, Karaçay mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Hatipoğlu yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, karşı yöne geçerek devrildi.

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Kazada sürücü Hatipoğlu hafif yaralanırken, İstanbul-Samsun D-100 yolu ise trafiğe kapandı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda devrilen TIR’ı vinçle yoldan kaldırdı, yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA