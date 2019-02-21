Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TIR devrildi, D-100 İstanbul-Samsun yönü kapandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu, İstanbul-Samsun D-100 yolu ulaşıma kapandı.

19:43 -
Haberler Gündem
TIR devrildi, D-100 İstanbul-Samsun yönü kapandı

Kaza, Karaçay mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Hatipoğlu yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, karşı yöne geçerek devrildi.

İLGİLİ HABERİstanbul Üsküdar'da feci kaza: Otomobille duvarın arasına sıkıştıİstanbul Üsküdar'da feci kaza: Otomobille duvarın arasına sıkıştı

Kazada sürücü Hatipoğlu hafif yaralanırken, İstanbul-Samsun D-100 yolu ise trafiğe kapandı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda devrilen TIR’ı vinçle yoldan kaldırdı, yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more