Trabzon ve Manisa’da trafik kazası

Trabzon’daki kaza saat 01:00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi.

Mehmet Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak viyadük ayağına çarptı.

Kazada, sürücü Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mert Tosun ile Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Mehmet Aslan’ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Mert Tosun, Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım bir süre tek yönde durdu.

MANİSA SALİHLİ’DE 1 ÖLÜ 1 YARALI

Manisa’nın Salihli ilçesinde meyadan gelen kazada ise tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 HC 875 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Caferbey Mahallesi yakınında, Hamza Karakafa idaresindeki 43 FN 278 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, bir dinlenme tesisinin duvarına çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan Emrah Ersöz hayatını kaybetti, İbrahim Etyemez yaralandı. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığı ileri sürülen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL’DA TEM’DE KAZA

Başakşehir’de arıza yaptığı için TEM otoyolunda emniyet şeridinde beklediği iddia edilen panelvan minibüse arkasından gelen lüks otomobil çarparak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, TEM Altınşehir Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Danacı’nın kullandığı 69 BN 159 plakalı panelvan minibüs, arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu. 34 BMA 53 plakalı otomobilin sürücüsü Cemal Sancak emniyet şeridindeki araca çarparak, takla attı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bariyerlerin üzerinden çimenlik alana savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazanın olduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri Cemal Sancak’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafifi şekilde yaralanan Sancak’ın hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Abdullah Danacı’nın polis ekiplerine verdiği ifadede “Cemal Sancak’ın, trafikte makas atıp zikzaklar çizerek, çok hızlı gitti” dediği öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Ajanslar)