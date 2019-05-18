Trabzon’da şehit askerler için hüzünlü tören

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’nda, 10 Mayıs’taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarını sürdüren JAK timindeki Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde Solaklı deresinde akıntıya kapıldı. Kaybolan iki asker için arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 700 metre ileride bulunarak sudan çıkarılan Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, tüm müdahalelere karşın şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit askerler için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda bugün tören düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile asker ve polisler katıldı. Törende, şehit askerlerin görev yaptığı timdeki 9 asker de hazır bulundu. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, JAK Timi'nde görevli askerlere sarılarak başsağlığı diledi.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Saygı duruşu ile başlayan törende şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. Törenin ardından şehit askerlerin cenazeleri, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Cenazeler, memleketlerine gönderilmek üzere Trabzon Havalimanı'na götürüldü.Şehit askerlerden evli ve 1 çocuk babası Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez'in cenazesi Gaziantep'e, evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın cenazesi ise Çorum'a gönderildi.

ŞEHİTLERE SON VEDA

Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın naaşı, memleketi Çorum’da toprağa verildi. Trabzon’daki törenin ardından uçakla Amasya Merzifon Havalimanı’na getirilen şehidin naaşı, buradan kara yoluyla konvoy eşliğinde doğum yeri olan Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Dere köyüne götürüldü.

Türk bayrağına sarılı şehidin tabutu, babaevi önünde helallik alınmasının ardından köy camisi yanındaki alana getirildi.

Şehidin annesi Hatice, babası Şaban, eşi Seyhan ile çocukları Ramazan, Mete ve Ahmet Kapaklıkaya’nın isteği üzerine çadır içinde şehit Kapaklıkaya’nın tabutu açılarak, yüzü gösterildi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan Jandarma Özel Asayiş Komutanı (JÖAK) Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, baba Şaban Kapaklıkaya ile aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Mezarlıktaki defin töreninin ardından şehit Eyüp Kapaklıkaya için askerler tarafından saygı atışı yapıldı, tabut üzerindeki Türk bayrağı da şehidin ailesine takdim edildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, AKP Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile vatandaşlar katıldı.