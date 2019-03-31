Tunceli’de komünist aday HDP’li adayın önünde

Üç dönemdir HDP’nin elinde olan Tunceli Belediyesi son olarak kayyum tarafından yönetiliyordu.

“Komünist Başkan’ olarak bilinen Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi’nin Tunceli Belediye Başkan adayı oldu.

HDP’li Nurşat Yeşil ve CHP’li Yusuf Kenan Aydın ile yarışan Maçoğlu yarışı yaklaşık 4 puan farkla önde götürüyor.

Saat 18.30 itibariyle sonuçlar şöyle:

TKP: 32.83

HDP: 28.36

CHP: 20.52

AKP: 14.34

2014 SEÇİMLERİ

2014 yerel seçimlerinde Tunceli’de Barış ve Demokrasi Partisi yüzde 42,4, CHP ise yüzde 30,8 oranında oy almıştı. TKP’nin bağımsız adayı 13,4 oy oranıyla üçüncü, AKP yüzde 9,3 oy oranıyla dördüncü olmuştu.