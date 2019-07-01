Turgay Cantaş kimdir?

Turgay Cantaş, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada eşini vurdu ve ardından intihar etti. Turgay Cantaş’ın sahip olduğu Cantaş Çanta’nın İstanbul’da mağazaaları bulunuyor.

Turgay Cantaş, Cantaş Çanta A.Ş.’nin sahibi ve yöneticisidir. Cantaş A.Ş 1957 yılında Sezai Cantaş ve Lifai Cantaş kardeşler tarafından valiz imalathanesi olarak kurulmuştur. 1957’den bugüne çanta, valiz ve deri ürünleri üretimi yapan saraciye şirketidir. 1989 yılında Almanya'ya sonraki yıllarda çeşitli ülkelere ihracata başlamıştır ve halen devam etmektedir. 1995 yılından sonra direk tüketiciye ulaşmak amacıyla perakende mağaza açımına başlamıştır.

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