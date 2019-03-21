CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Eskişehir'in Beylikova ilçesine ziyarette bulundu. CHP Beylikova Belediye Başkan adayı Tolga Savaş, Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileriyle çarşıyı dolaşan Çakırözer, bölge esnafı ve halkını dinledi, yerel seçimlerde adaylara destek istedi.

GÜNDEM HAYAT PAHALILIĞI

Vatandaşın gündeminin hayat pahalılığı ve işsizlik olduğunu söyleyen Çakırözer, “Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Beylikova'mızda da emekli, emekçi, memur, çiftçi geçinemiyor. Hem pazarcı hem de pazara çıkan yurttaş perişan durumda. Vatandaş filesini dolduramadan evine dönüyor. Hem Beylikovamızda hem de Türkiye'nin dört bir yanında Martın sonunda baharı getireceğiz” dedi.

‘TÜRKİYE'NİN BİR BEKA SORUNU VARSA O DA İŞSİZLİK’

Çiftçilikle uğraşan gençlerle bir süre sohbet eden Çakırözer, “Çiftçilerimiz tarlalarını ürünlerini ekmeden bırakmak zorunda kalırken, gençlerin çiftçilik yaptığını görmek çok güzel. Genç çiftçilerin sayılarının daha da artması gerekiyor. Türkiye'nin, bir beka sorunu varsa o da işsizlik. Beylikova'da da, ülkemizin genelinde de gençlerimiz işsiz. Her 4 gencimizden biri işsiz. 7 buçuk milyon yurttaş evine aş götüremiyor. Her şehirde yüzler, binler iş kuyruğunda” şeklinde konuştu.