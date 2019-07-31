Türkiye’nin Suriye’deki operasyon sahası: Barış Koridoru

MGK’da alınan “Sınır güvenliğimiz çerçevesinde, bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir ‘Barış koridorunun' inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir” kararı sonrası Suriye’de bulunan PYD/PKK terör örgütüne olası bir operasyonun gerçekleşme ihitmali daha da arttı.

Daha önce ABD’li meslektaşı Mark Esper ile görüşen MSB Hulusi Akar tarafından, Suriye’nin kuzeyinde bulunan alanda 30-40 km derinliğinde bir güvenli bölge oluşturulabileceği ve eğer ABD karşı çıkarsa yalnızca Türkiye tarafından bu operasyonun yapabileceği mesajı verilmişti.

ABD ile ikili temaslar sürerken gerçekleştirilen MGK toplantısında ise Suriye’nin kuzeyindeki barış koridoru için ‘bütün gücümüzle gayret sarf edileceği’ belirtildi.

Türkiye’nin son iki aydır özellikle Menbiç’in karşısında bulunan sınır birliklerine takviye yaptığı ve olası bir operasyon için hazırlıklarını sürdürdüğü biliniyor. Esad rejimiyle Rusya ve İran üzerinden zaman zaman kurulan iletişim kanallarının tekrar devreye sokularak olası operasyon öncesinde bilgi alışverişi yapılması bekleniyor.

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NEDEN KARŞI ÇIKILIYOR?

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet, Mark Esper’in Hulusi Akar’ı aramasından 10 gün sonra, 22 Temmuz’da Ankara’daydı. Görüşmelerin sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun “Biz ekiplerimizi gönderene kadar harekâtı başlatmayın” ricasında bulunduğunu, bu sebeple Fırat’ın doğusunda hazırlıklar tamamlanmasına rağmen operasyonun başlamadığını söyledi.

ABD Merkezi Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie “Türkiye’nin meşru ulusal güvenlik kaygıları var. Biz, bu meşru güvenlik kaygılarıyla IŞİD’le mücadele arasında denge bulmaya çalışıyoruz. (Türkiye’nin operasyonunun) IŞİD’le mücadele üzerinde bir etkisi olur. Şu an bunu değerlendiriyoruz. Türkiye’nin güneye inmesini gerektirmeyecek şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun olmamasını tercih ederiz. Büyükelçi James Jeffrey ve diplomatlar şu an orada, kısa zamanda sonuçlarını göreceğiz” diyerek IŞİD’e karşı PKK destekli yürütülen mücadelenin Türkiye’nin bölgeye düzenleyeceği operasyonla kesintiye uğrayabileceği endişesini dile getirdi.

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“BİZİ OYALIYORLAR”

ABD ile gerçekleştirilen müzakereler devam ederken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’yi oyaladığını belirtti ve “Amerika’nın getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik. Arzumuz bir an önce güvenli bölge konusunda bir mutabakata varıp uygulamaya geçmek, aksi takdirde biz Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız. Bu konuda da kararlıyız” dedi.