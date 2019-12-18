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Tutuklanan CHP’li başkan görevden alındı

FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can görevlendirildi.

08:08 -
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Tutuklanan CHP’li başkan görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ’ye üye olmak suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz‘un görevden alındığını duyurdu.

İzmir Valiliği de Burak Oğuz’un yerine Kaymakam Önder Can‘ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

31 Mart seçimlerinde CHP’den Urla Belediye Başkanı seçilen Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 16 Aralık’ta ifade vermiş, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ÜÇ HDP’Lİ BAŞKAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Muş’ta “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan gözaltına alınan Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik‘i görevden uzaklaştırıldı.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Varto Belediyesi’nde; Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Bulanık Belediyesi ile ilçeye bağlı Erentepe Belde Belediyesi’nde başkan vekili olarak görevlendirildi. (AA)

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Son güncelleme: 08:32 18.12.2019
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