TÜYAP fuar alanına nasıl ulaşılır? TÜYAP kitap fuarı nerede?

Kitapseverlerin her sene yoğun ilgi gösterdiği İstanbul Kitap Fuarı başladı, işte İstanbul Kitap Fuarı’nın bu seneki detayları ve TÜYAP Fuar Merkezi ulaşım rehberi…

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL ULAŞILIR?

METROBÜS İLE ULAŞIM: Metrobüs Söğütlüçeşme – Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM: Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.