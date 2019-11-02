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TÜYAP fuar alanına nasıl ulaşılır? TÜYAP kitap fuarı nerede?

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun yer alacağı TÜYAP 2019 başladı. 300 kültür etkinliği ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmasından çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda organizasyon düzenleyecek.

17:29 -
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TÜYAP fuar alanına nasıl ulaşılır? TÜYAP kitap fuarı nerede?

Kitapseverlerin her sene yoğun ilgi gösterdiği İstanbul Kitap Fuarı başladı, işte İstanbul Kitap Fuarı’nın bu seneki detayları ve TÜYAP Fuar Merkezi ulaşım rehberi…

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL ULAŞILIR?

METROBÜS İLE ULAŞIM: Metrobüs Söğütlüçeşme – Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM: Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.

Beylikdüzü Çocuk istanbul Metrobüs Tüyap
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