Tuzla’da yanan fabrika çevresinde tedirgin eden görüntü

İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı.Tuzla’da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı.

Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

PANİĞE NEDEN OLMUŞTU

Yangın nedeniyle havaya salınan kimyasalların rüzgarın etkisiyle İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir sınırına kadar yayıldığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros da dumanla birlikte havaya yayılan kimyasal parçacıkların insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, Cuma günü bölgede yağacak olan yağmurlarla bu kimyasalların yer yüzüne ineceğini savunmuştu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada ise “Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir” ifadelerine yerilmiş ve “Korkulacak bir durum yok” vurgusu yapılmıştı.