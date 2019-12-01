Üç haftada 21 ‘yabancı terörist savaşçı’ sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığınca YTS’lerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.

11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 13 Alman, iki Belçikalı, iki Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD’li ve bir İrlandalı Türkiye’den sınır dışı edildi.

1058 IŞİD’Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren veya yasal giriş yapıp zamanla yasa dışı hale gelen yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararıyla zorunlu olarak tutuldukları geri gönderme merkezlerinde halen 938 yabancı terörist savaşçı bulunuyor.

Yurt içindeki operasyonlarda da 2016-2019 arasında toplam 1058 IŞİD’li etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince son iki yılda terör örgütü IŞİD’in beş eylem girişimi önlendi. Bu yıllarda, yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 8 bin 922 kişinin de ülkeye girişi engellendi. (AA)