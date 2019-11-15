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Üç kadın oynaya oynaya girdikleri siteyi soydu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, girdikleri apartmanlardan hırsızlık yapan biri hamile üç genç kızın hırsızlık için oynaya oynaya girdikleri sitede, garip halleri ve ilginç tavırları güvenlik kameralarına yakalandı.

10:19 -
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Üç kadın oynaya oynaya girdikleri siteyi soydu

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi “Beyza 1” adlı siteye gelen 3 kadın binanın açık giriş kapısından oynaya oynaya girerek tek tek dairelerin zillerine bastı. Kapıya çıkan ev sahiplerine yanlış isimler verip adres soran zanlılar, zile bastıkları bir daireden kimse kapıya çıkmayınca evin kilitli kapısını ellerindeki aletlerle açarak içeri girdi.

Genç kadınlar hırsızlığa geldikleri binaya oynaya oynaya girdi. Foto: İHA

Evde bulunan bir miktar para ve altını alan hırsızlar geldikleri gibi binadan çıkarak kayıplara karıştı. Olaydan iki gün sonra yine aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri binada polis tarafından yakalanan ve isimleri açıklanmayan 3 genç kız, Kadirli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Aynı binaya ikinci kez gelen hırsızlar yakayı ele verdi. Foto: İHA

Yaşları küçük olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlılar, aynı suçtan arandıkları için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince teslim alınarak sorgulanmak üzere Adana'ya götürüldü.

Adana Emniyet hamile Kadın Osmaniye para Polis şehit
Son güncelleme: 10:31 15.11.2019
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