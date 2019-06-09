Üçü çocuk dört kişinin katiline yardım edenler yakalandı

Sürücü aranıyor

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerin işlemleri sürerken kaza yapan aracı kullanan Yusuf Arıkboğa'nın aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Kazada ölenler toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü Muş'un Hasköy ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı ile Muş'un Hasköy ilçesine getirilen Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik (8) ile anneleri Seyhan Özçelik, binlerce kişi tarafından gözyaşları arasından Hasköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan aynı aileden olan akrabaları Yusuf Eray'ın (8) ise Bitlis'in Güroymak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ise olayın Hasköy'ü büyük yasa boğduğunu ve derin üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Tek tesellilerinin kazaya sebebiyet veren caninin yakalanması olduğunu ifade eden Başkan Karayel, “İlçe olarak büyük üzüntü içerisindeyiz. Dün meydana gelen elim kazada 4 masum can hayatını hiç yere kaybetti. Tek ümidimiz ve tesellimiz, bir an önce bu caninin güvenlik güçleri tarafından bulunması ve cezasının verilmesidir. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dilerken, Hasköy ve Akçil ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.