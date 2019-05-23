Uğur Dündar Belgeseli için ücretsiz davetiye uygulaması

Geçtiğimiz cumartesi günü İzmir'de görkemli gala ile izleyici karşısına çıkan Uğur Dündar Belgeseli İstanbul'a geliyor.

İstanbul galası, 25 Mayıs cumartesi günü saat 21:00'de Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Haberin duyulmasının ardından vatandaşlar yoğun başvuruda bulundu. Büyük ilgi üzerine kültür merkezlerinin bütün salonları etkinliğe tahsis edildi. Ayrıca fuayeye de ekran konulacak. Belgesel tüm salonlarda aynı anda gösterime girecek.

Yetkililer, yoğun talep üzerine, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlara önceden koltuk numaraları verilecek. Vatandaşlar, yarın (24 Mayıs Cuma) saat 10:00'dan itibaren Caddebostan Kültür Merkezi'ne başvurarak ücretsiz davetiye alabilecek. Davetiyelerin üzerinde koltuk numaraları yazılı olacak. Böylece, galaya gelen vatandaşlar kargaşa ve mağduriyet yaşamadan yerlerini alacak ve belgeseli izleyecek.

Belgeselin İstanbul galasında, onur konuğu Uğur Dündar'ın yanı sıra sürpriz konuşmacılar sahne alacak, yıldızlar geçidi yaşanacak.