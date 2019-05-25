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Uğur Dündar Belgeseli İstanbul’da! Yıldızlar geçidi

Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın hayatını anlatan gazeteci Gökmen Ulu tarafından hazırlanan belgesel İzmir'deki gösterimin ardından İstanbul'da da izleyiciyle buluştu. Davetiyelere yoğun talep gösteren vatandaşlar gösterimin yapılacağı Caddebostan Kültür Merkezi'ni tıka basa doldurdu.

18:59 -
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Geçtiğimiz cumartesi günü İzmir’de görkemli gala ile izleyici karşısına çıkan Uğur Dündar Belgeseli İstanbul’a geldi.

İstanbul galası, bugün saat 21:00’de Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Haberin duyulmasının ardından vatandaşlar yoğun başvuruda bulunmuştu. Büyük ilgi üzerine kültür merkezlerinin bütün salonları etkinliğe tahsis edildi.

Ayrıca fuayeye de ekran konuldu. Belgesel tüm salonlarda aynı anda gösterime girdi.

Belgeselin İstanbul galasında, onur konuğu Uğur Dündar’ın yanı sıra sürpriz konuşmacılar sahne aldı, yıldızlar geçidi yaşandı.

Bu önemli gecede Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen de duayen gazeteci Uğur Dündar’ı yalnız bırakmadı.

Son güncelleme: android-time 00:01 26.05.2019
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