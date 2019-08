Uğur Dündar belgeseline Çanakkale’de büyük ilgi

Gazetecilikte 50’inci yılını dolduran usta gazeteci Uğur Dündar’ın çocukluğu, gençliği, okul yıllarının yanı sıra mesleki hayatı ile karakteristik özelliklerinin de anlatıldığı belgeselin yönetmenliğini gazeteci Gökmen Ulu yaptı. Belgesel İzmir, İstanbul ve Ankara galalarının ardından yurt çapında gösterilmeye devam ediyor.

BAŞKAN ÜLGÜR GÖKHAN DA KATILDI

Dündar’ın çocukluğu, gençliği, okul yıllarının yanı sıra mesleki hayatı ile karakteristik özelliklerinin de anlatıldığı belgeselin bu seferki durağı Çanakkale oldu. Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, usta haberci Uğur Dündar, belgesel filmin yönetmeni Gökmen Ulu ve binlerce vatandaş katıldı.

“HALKIN GÜCÜ KARŞISINDA HİÇ KİMSE DURAMAZ”

Gösterim öncesi bir konuşma yapan Gazeteci Gökmen Ulu, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada Kaz Dağları'nda verilen çevre mücadelesine değindi. Gençlere de tavsiyede de bulunan Ulu: “Bu belgeselin yönetmeni olmaktan aynı zamanda Uğur Dündar ustanın öğrencisi olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Yapımda emeği geçen başta sevgili ustam Yılmaz Özdil olmak üzere bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne iş yaparsanız yapın, nerede olursanız olun, Uğur Dündar gibi yaşayın. Biz Çanakkale ruhunu kalbimizde taşıyoruz. Kalplerimiz Kaz Dağlarıyla, yaşam hakkı savunucularıyla ile birlikte atıyor. Bizler yaşamın tanıklarıyız. Biliyoruz ki halkın gücü karşısında hiç kimse duramaz” şeklinde konuştu.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE ASKERLERİNE SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı belgeselin sonunda konuşan Uğur Dündar, Kaz Dağları'ndaki çevre mücadelesine dikkat çekti. Dündar, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a mücadeleye desteklerinden ötürü teşekkür ederek şunları söyledi:

“Çanakkale’nin sınırlarına girdiğimde her zaman tüylerim ürperiyor. Gerçekten dünya ölçeğinde eşsiz bir kent. Çok şey borçlu olduğumuz bir şehir. Çocukluğumun en güzel yıllarının burada geçmiş olması, benim hayatımın ve yaşam çizgimin belirlenmesinde çok etkili olmuştur. O kahramanlardan aldığımız derslerle hayatımızın doğru yönde şekillenmesinin çok katkısı olduğu kanısındayım. Ne yazık ki bazıları bu çok özel şehrin değerlerine saygılı olamıyorlar, farkında değiller. Özenle korunması gereken bir doğaya sahip olduğunu, bir tarihe sahip olduğu, her karış toprağının kutsal olduğunun bilincinde değiller. Sayın Ülgür Gökhan’ın bu uğurda verdiği mücadele her türlü alkışa ve övgüye değer. Bütün dünyanın dikkatini çeken bir bayraktarlık yaptı. 30 Ağustos Zaferini yaratan Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerine sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsinin aziz hatıraları önünde hürmetle, minnetle ve rahmet duyguları ile eğiliyorum.”

“ONURLA SEYRETTİK”

Dündar'a teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Başkan Gökhan da, belgeseli onurla seyrettiklerini belirterek: “Bu akşamın en doğru konuğunun Uğur Dündar olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu hoş tutmak için söylemiyorum. Biraz önce izlediğimiz belgeselden dolayı söylüyorum. Sizde herhalde benim söylediklerime katılıyorsunuz. İşte halkın içinden, halk için o görevi yapmış ve 50 yılı tamamlamış birisi. Onurla seyrettik. İşte halkın içinden gelmek böyle bir şey” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR BİRBİRİYLE YARIŞTI

Etkinlik sonunda Başkan Gökhan, Dündar'a katkılarından dolayı hediye takdim etti. Sonrasında vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan Dündar herkesi sahneye davet etti. O anlarda ise vatandaşlar adeta bir birleri ile yarıştı.