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Ukrayna canisi, babasının Pendik’teki mezarına bu notu bırakmış

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve dün İstanbul Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç'nin (21) babasının mezarı başında yazdığı not ve bıraktığı eşyalar dikkat çekti. 

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Ukrayna canisi, babasının Pendik’teki mezarına bu notu bırakmış
Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve dün İstanbul Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç'nin (21) babasının mezarı başında yazdığı not ve bıraktığı eşyalar dikkat çekti. 

Mezarlık yakınında gözaltına alınan Hüsnü Can Ç.’nin gözaltına alınmadan önce babasının mezarına geldiği anlaşıldı. Hüsnü Can Ç’den geriye Babası Mehmet Ç.’nin mezarını başında bir şişe alkol, silah kutusu, bir sırt çantası, bir adet av bıçağı kılıfı ve bir adet not kaldı.

Hüsnü Can Ç., Ukrayna'da Zeynep Hüsünbey ve Buket Yıldız'ı (sağda) kaldıkları evde öldürdü

Hüsnü Can Ç., Ukrayna’da Zeynep Hüsünbey ve Buket Yıldız’ı (sağda) kaldıkları evde öldürdü

Hüsnü Can Ç.’nin bıraktığı notta şu ifadeler yer aldı; “Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum” Zanlı  Hüsnü Can Ç. Gayretepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saat 13.15’te Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirilen zanlı savcılık sorgusunun ardından ‘tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 15:5006.01.2019
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