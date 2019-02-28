Uludağ Üniversite Hastanesi Asbest saçıyor

Bursa’da Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir devam eden tadilat çalışmalarının kanserojen barındıran asbestli malzemelerin sökülmeden devam etmesi tepkiyle karşılandı. Asbest Söküm Uzmanı, İş Kazalarıyla ve Meslek Hastalıklarıyla Mücadele Derneği başkanı Alpay Aydın, “Hastane binasının eski bir bina olması itibari ile muhtemel Asbestli malzemeler yalıtım için kullanılmış olacağından bu yerlerde Asbest sökümü ve bertaraf edildikten sonra inşaat işlerine başlanmalıdır” dedi.

“ASBEST TESPİTİ YAPILMALIDIR”

“Bu şekilde bilinçsizce yapılan müdahaleler Asbeste maruz bırakacak” diyen Aydın, şöyle devam etti; “İşin durdurulup önlemlerin alınması gerekiyor. Öncelikle kamu binalarında okul, hastane, diğer resmi kurumlar başta olmak üzere, sanayi yapıları insanların yoğun bir şekilde bulundukları yerler olduğundan asbest tespiti yapılmalıdır”

20 MİLYON LİF YAYABİLİR

Alpay Aydın, açıklamasına şöyle devam etti: “Asbestli yapılarda bulunmak tehlikelidir ancak daha tehlikelisi bilinçsizce müdahale yapılması. Bu durumda ortama 20 milyon lif yayılabilir ve havada askıda kalabilme özelliğinden dolayı o ortamda bulunan kişilerin soluma yolu ile alması ile Asbestosiz hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa sebebiyet verebilir. Asbestli alanlar işaretlemeler yapılarak kırma, delme, kazıma gibi işlemler bu işlemi yapan başta olmak üzere o ortamdaki herkese uzun süre boyunca havada kalacağından ortam hava kalitesi açısından bozucu bir etkisi olacaktır.”

ASBEST GÜNLERCE HAVA DA KALIR

Alpay Aydın, “Asbest lifleri havalandığında, ortamdaki hava akımı çok az olsa bile günlerce havada kalırlar. Kapalı bir alanda küçük asbestli malzeme kesimi yapıldığında bile yaklaşık olarak 1 m3 de 20 milyon lif açığa çıkabilmektedir. Kamusal alanlarda kaynakları doğru bir biçimde kullanılması gerekmektedir, Üniversitenin kaynakları ihtiyaçlar doğrultusunda öncelik bu yatırımlara ayrılmalıdır” ifadelerini kullandı.