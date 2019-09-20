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Üsküdar’daki korkunç otobüs kazasının bilirkişi raporu mahkemede

Üsküdar’da, halk otobüsünün durağa dalması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin devam eden davada, yaklaşık 13 ay sonra bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, aracın bozuk olmadığı kaydedilirken, duruşma savcısı da mütalaasını açıkladı. Savcı, otobüs şoförünün tahliyesine karar verilmesini istedi. Ancak mahkeme cezanın üst sınırına dikkat çekerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

09:26 -
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Üsküdar’daki korkunç otobüs kazasının bilirkişi raporu mahkemede

İstanbul Üsküdar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ilişkin halk otobüsü şoförü Selim Karakaya'nın ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 20 aydır tutuklu bulunan sanık Selim Karakaya ve taraf avukatları hazır bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU: ARAÇ BOZUK DEĞİL

Yaklaşık 13 ay sonra mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, kazanın zamanında hızlı müdahalelerle önlenebilir olduğu belirtildi. Raporda, kaza gününe ait motor şanzıman ve fren sistemlerine ilişkin herhangi bir arıza kodu kaydına rastlanmadığı belirtildi. Otobüs şoförü Selim Karakaya'nın kaza öncesi önündeki araçla hızını ve takip mesafesini ayarlayamadığı kaydedilerek, araç hareket halindeyken yapılan kontrollerde ise istenilen zamanda frenleme yapılarak aracın durdurulabildiği anlatıldı.

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SANIK KARAKAYA: BİLİRKİŞİ RAPORUNU KABUL ETMİYORUM

Duruşmada söz alan sanık Selim Karakaya, bilirkişi raporunu kabul etmediğini söyleyerek tahliyesini istedi. Sanık avukatları da raporu kabul etmediklerini belirterek, yeniden rapor alınmasını talep etti.

SAVCI: TAHLİYE EDİLSİN

Savcı mütalaasında, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığını belirterek, sanık Selim Karakaya'nın ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Öte yandan sanık Selim Karakaya'nın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, kaçma şüphesinin bulunmadığını belirten savcı, sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi.

MAHKEME TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, öngörülen cezanın üst sınırını gerekçe göstererek sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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