Uzmanlardan Kaz Dağları’nda ‘kesinlikle siyanür kullanılmamalı’ uyarısı

Son yıllarda ‘siyanür kullanımının' gelişmekte olan ülkelerde yürütüldüğüne dikkat çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Nedim Özdemir, “Siyanür kullanımı doğal kaynaklara (su kaynakları, tarımsal saha vd.,) ve insan sağlığına olan risklerinden dolayı, dünyanın gelişmiş ülkelerinde tercih edilmemektedir. Son yıllarda “siyanür kullanımı” gelişmekte olan ülkelerde yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.



“SİYANÜRDEN ZARAR GÖRMEMEK İMKANSIZ”

“Altın madenciliği yapıldığı yöredeki flora ve fauna üzerine yapacağı olumsuz etkilerin yanında varsa turizm gibi gelirlerinin de azalmasına ve doğada geri dönüşümü olmayan bir noktaya zamanla gelinecektir” diyen Doç. Dr. Nedim Özdemir, sözlerini şöyle noktaladı; “Su ortamına yüksek siyanür içeren çözeltilerin serbest bırakıldığında, ekosistemin en önemli bileşeni olan su kaynakları bundan olumsuz etkilenir. Suda yaşayan organizmalar genellikle siyanürün zehirli etkilerine en hassas olanlar olup, bu siyanürden zarar görmemeleri hemen hemen imkansızdır”