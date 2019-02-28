Yaban domuzu, avcıyı hastanelik etti, köpeğini öldürdü

Yalova'ya bağlı Çukurköy'de yaşayan Erkan Meriç, arkadaşlarıyla birlikte Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi’ne avlanmaya geldi. Ormanlık alanda bir yaban domuzunun saldırısına uğrayan Erkan Meriç'in iki bacağından ağır yaralandı. Öfkeli domuz, Meriç’e ait köpeğe de saldırarak öldürdü.

Meriç’in yardımına koşan avcı arkadaşları domuzu vurarak etkisiz hale getirdi. Arkadaşları tarafından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Meriç'in bacağındaki derin yaralar iki saat süren ameliyatla dikildi. Meriç’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURSA (İHA)