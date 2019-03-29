Yakalananlar, ‘Biz kimlerle yolculuk yapıyormuşuz’ dedirtti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'de görev yapan güvenlikler Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kuş uçurtmuyor. Tüm giriş kapılarında bulunan üst düzey x-ray cihazlarıyla her türlü delici ve ateşli silah yakalanıyor. Silahtan bıçağa, muştadan delici aletlere kadar yüzlerce suç aleti yakalandı. Yolcuların üstünden en çok pala, kelebek adı verilen bıçak, avcı bıçakları ve muştanın çıktığını belirtiyor.

Son bir yılda 58 silah ile 650 adet kesici delici alet yakaladı.

75 KAMERA İLE İZLENİYOR

Yılda yaklaşık 3 milyon yolcunun giriş çıkış yaptığı otobüs terminalinde yolcuların güvenli seyahat etmesi için 5 güvenlik kontrol noktasında 75 kamera ile terminale gelen ziyaretçi ve yolcuların izleniyor.



